منح إجازة للعاملين بالقطاع العام بالوزارات الإتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم





أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء الإنتقالي السفير عمر بشير مانيس بناء علي قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بشأن الإجراءات المطلوبة لمجابهة جائحة كورونا عن منح العاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم إجازة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020م.

ووجه وزير شؤون مجلس الوزراء السادة الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم استثناء من يرون ضرورة استمرار اعمالهم لتسيير المهام الضرورية بالدولة إبان فترة الإجازة بالتنسيق مع الجهات المختصة

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :





