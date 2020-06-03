والي الخرطوم :الوضع الصحي لا يزال في مرحلة الخطر





أكد والي الخرطوم د.يوسف آدم الضي أن الوضع الصحي لا يزال في مرحلة الخطر مع تزايد الاصابات وزيادة عدد الوفيات وسيتم تقييم حول التكيف مع المرض والالتزام الصارم بالشروط الصحية في كل الاحوال حال استمر الحظر او أعيد فيه النظر.

وحذر الوالي المواطنين بانه لا تراخي في الالتزام بالاشتراطات الصحية مع السعي الجاد لتوفير متطلبات المواطن وأثنى على الجهد الذي يبذله الجيش الابيض في التصدي لجائحة كورونا وطالب بعدم التعرض لهم في أداء مهامهم جاء ذلك خلال مشاركته في اليوم المفتوح بقناة الخرطوم في اطار جهود القناة للتوعية بمخاطر كورونا ولتعزيز الهدف الرئيسي للدولة ( خليك في البيت) والجهود المبذولة من الولاية لتوفير متطلبات ذلك.

واعتبر الوالي ان التحدي الاساسي للمديرين التنفيذيين الذين تم تعينهم مؤخرا عقب الغاء منصب المعتمد هو النزول للعمل الميداني لمراقبة الاداء والاستجابة لمطالب المواطنين.

وفيما يتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية الاساسية أكد الوالي أنها تأتي على رأس الاولويات وتم تكوين لجنة عليا علي مستوى الحكومة الاتحادية وعلي مستوى الولاية لتوفير السلع التي تشمل الوقود والغاز والدقيق.

كما أشار الوالي أن المحليات تمثل اكبر التحديات خاصة النظافة والاستعداد للخريف مشيرا الى مبادرة نداء الخرطوم للنظافة كمبادرة من المنصة السودانية لمكافحة كورونا باعتبارها واحدة من المساعي الجادة لحشد آليات عدد من الجهات لاحداث اختراق حقيقي في ملف تراكم النفايات .

صحيفة الجريدة

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