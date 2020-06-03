الامم المتحدة:إجراء تحقيق مستقل حول فض الاعتصام وتقديم الجناة للعدالة





جددت منسقة الأمم المتحدة للشئون التنموية والإنسانية في السودان، قوي يُب سُن، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للسلطات السودانية لإجراء تحقيق موثوق ومستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها وتقديم الجناة للعدالة و ذلك في اشارة لفض الاعتصام الذي ةقع في الثالث من يونيو 2019

وقالت المنسقة في بيان صحفي اليوم ان العالم كان شاهدا قبل عام، على “هجمات وحشية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في السودان.”

وقالت المنسقة “نيابة عن الفريق القطري للأمم المتحدة في السودان، أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للسلطات بإجراء تحقيق موثوق ومستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها وتقديم الجناة للعدالة.”

واشار البيان الى ان تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في سبتمبر 2019 من قبل الحكومة الانتقالية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 3 يونيو وغيرها من الحوادث ذات الصلة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساءلة.

ودعا البيان بالمغفرة و الرحمة الرحمة لمن فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي وزاد “قلوبنا مع ذويهم وأصدقائهم الذين عانوا جراء هذا الفقد.”

واشاد البيان بالثورة والتي وصف احداثها بانها “فترة ملهمة” من الاحتجاجات السلمية التي عكست شجاعة وتصميم الشعب السوداني، بمن فيهم النساء والأطفال، ويمكننا أن نشهد معًا تحقيق الحرية والسلام والعدالة.

و قالت ممثلة الامم المتحدة “اليوم، أؤكد مجدداً الالتزام الثابت للأمم المتحدة بدعم المرحلة الانتقالية للسودان في وقت تخطو فيه نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني التي طال انتظارها في السلام والديمقراطية”

سونا

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