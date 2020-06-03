فيصل:ذكرى فض الاعتصام تجديد العزم واكمال المهام وفاء لدماء الشهداء





اكد الاستاذ فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ذكرى يوم فض الاعتصام تجدد تحميل الشعب مسؤوليات عديدة لما في ذلك مسؤولية تحقيق العدالة والقصاص للشهداء ومعاقبة المجرمين

وقال فيصل في حسابه علي فيسيوك اليوم ان يوم الثالث من يونيو يحمل ذكرى شهداء فض اعتصام القيادة العامة، يوم المذبحة والملحمة والصمود والبسالة.

واضاف انها “ذكرى تجدد تحميلنا مسؤولية العمل على تحقيق الأهداف التي ناضل من أجلها الشعب السوداني وقدم الشهداء والمفقودين والتضحيات العظيمة”.

ونوه فيصل الى ان الثالث من يونيو يحمل ذكرى شهداء فض اعتصام القيادة العامة، ووصفه بانه “يوم المذبحة والملحمة والصمود والبسالة”.

واكد اهمية “تجديد العزم والتصميم على تحمل المسؤولية واكمال المهام وفاء لدماء الشهداء”.

سونا

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