تركيا تعلن عزمها تقديم مساعدات للسودان لاحتواء جائحة الكورونا





أعلنت تركيا عزمها تقديم مساعدات للسودان للمساعدة في جهود الحكومة لاحتواء جائحة الكورونا .

وتلقّت السيدة أسماء محمد عبد الله، وزيرة الخارجية، صباح اليوم اتصالا هاتفيًا من السيد مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي.

وتبادل الطرفان في مستهل اللقاء التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأكدا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة جائحة كورونا، وضرورة التضامن بين كافة مكونات المجتمع الدولي لاحتواء الجائحة ومواجهة الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها.

نقل وزير الخارجية التركي عزم بلاده تقديم حزمة مساعدات تركية للسودان تتضمن أجهزة تنفسٍ صناعي ومستلزماتٍ طبيةٍ أخرى عديدة للمساعدة في جهود الحكومة السودانية لاحتواء هذه الجائحة والتغلب عليها. وأوضح أن المساعدات ستصل بطائرةٍ من الخطوط التركية وأن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات حتى تصل السودان في أقرب وقت.

السيدة وزيرة الخارجية عبّرت عن شكرها وتقديرها للدعم التركي للسودان في ظلّ النقص في المستلزمات والمعينات الطبية لمكافحة الجائحة، وأشارت الي أن السودان يتطلع لتبادل الخبرات للاستفادة من التجربة التركية في مكافحة جائحة كرونا.

وتناولت المحادثة أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف نواحيها والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، وأكد الجانبان علي أهمية التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتقدمت السيدة وزيرة الخارجية بالشكر والتقدير لتركيا علي حرصها واهتمامها بدعم السودان في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة أن ما تقوم به من مجهود وما تقدمه من دعم للعديد من الدول يعبر عن روح التضامن المطلوب للتغلب علي جائحة كورونا.

سونا

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