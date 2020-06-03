تاور يؤكد عمق ومتانة العلاقات السودانية الكويتية





اكد عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور صديق تاور عمق ومتانة العلاقات السودانية الكويتية.

جاء ذلك لدي لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، سفير دولة الكويت بالخرطوم، السيد بسام القبندي، الذي وصف في تصريح صحفي، اللقاء بالمثمر، وقال “لقد بحثنا سبل التعاون في مكافحة جائحة كورونا والجهود المبذولة للقضاء عليها في البلدان العربية والاسلامية ودول العالم .

واضاف السفير الكويتي بسام القبندي ان اللقاء تناول ايضا قضايا وهموم السودان والكويت وسبل تطوير وتعزير العلاقات الثنائية بين البلدين الي آفاق ارحب .

سونا

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