ضبط مخالفات لأمر الطوارئ في القمح والدقيق بمدني





أكد والي الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير، حرص حكومته على أمن واستقرار الوطن وحماية اقتصاده وقوت المواطنين.

وتفقد صبير اليوم الأربعاء، برفقة مدير عام شرطة الولاية اللواء إبراهيم أحمد شمين، كميات القمح والدقيق التي تم ضبطها بمخازن مطاحن النيل الأزرق بمدني، وأكد جاهزية القوات النظامية لحسم والقضاء على كل من تسول له نفسه التربص بأمن وإقتصاد البلاد.

من جانبه، كشف اللواء إبراهيم شمين، عن جملة من التدابير والتحوطات التي اتخذتها القوات النظامية لمنع تسريب القمح خارج الولاية بققل المعابر وإنشاء شبكة معلومات مع البنك الزراعي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء وحكومة الولاية بحصر استلام القمح للبنك الزراعي.

وأكد أن الضبطية التي بلغت (1700) جوال قمح و(300) جوال دقيق زنة (25) كيلو، مخالفة لأمر الطوارئ الإقتصادية، وأشاد بالقوة التي نفذت الضبطية والتنسيق مع البنك الزراعي.

الصيحة

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