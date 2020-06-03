منظمة الشفافية: تحديات تعوق مكافحة الفساد بالسودان





كشفت المنظمة السودانية للشفافية، عن عدة تحديات مكافحة الفساد بالسودان.

واوضح تقرير النزاهة الوطني الصادر عن المنظمة، أن أبرز الأسباب هي إستمرار السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإستمرار أزمات الخبز والغاز والوقود، وارتفاع الدولار مقابل الجنيه، وانتشار فوضى الأسعار، مع إرتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك، ومخالفة وزارة المالية الميزانية بإضافة رسوم جديدة على السداد الإلكتروني، وعدم التزامها الكامل بقواعد الموازنة المفتوحة فيما يختص بالإيرادات ومصادرها والمصروفات ومصارفها، ووضع مفوضيات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد تحت سلطة الجهاز التنفيذي، وضعف أداء وفعالية الأجهزة الرقابية، مثل زيادة أسعار خدمات الإتصالات، وإدخال سلع غير مطابقة للمواصفات، ومصادرة ممتلكات أفراد دون أحكام قضائية واعتقال مواطنين لفترات طويلة دون تقديمهم لمحاكمات أو إطلاق سراحهم، وإجراء تعيينات في وظائف بالخدمة المدنية في غياب مؤسسة الاختيار، والتلاعب في صادر الحبوب الزيتية عبر المتاجرة في استمارات الصادر، وعدم ظهور نتائج عدد من اللجان، مثل فض الاعتصام، ومحاولة إغتيال رئيس الوزراء، ولجنة تحديد أسعار سلع أساسية.

الصيحة

شارك الموضوع :





