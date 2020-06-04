مطار الخرطوم يستقبل مابين 4 الي 5 رحلات يومية مبرمجة





قال المهندس ابراهيم عدلان مدير سلطة الطيران المدني أن السلطة بدأت بتطبيق الاجراءات الاحترازية منذ الوهلة الاولي لجائحة كورونا وذلك عبر تقليل الرحلات الجوية من سبع دول تم إبلاغ سفاراتها بذلك .

واوضح عدلان في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للطوارئ الصحية بمنبر (سونا) اليوم ان السلطة اصدرت النشرة الجوية المتعلقة باغلاق مطار الخرطوم، حيث تم في البداية اغلاق جزئي وهو يسمح لطائرات اخري من غير طائرات الركاب للوصول لمطار الخرطوم وهي طائرات الشحن والبضائع المتعلقة بالصادر والوارد والطائرات الخاصة بخدمات البترول وطائرات الاغاثة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي واليوناميد والمنظمات الدولية المسموح لها بالعمل في السودان .

وقال مدير سلطة الطيران المدني انه تم ايضا ايقاف كافة السفريات الداخلية امتثالا لقرار اللجنة العيا للطوارئ الصحية القاضي بوقف الحركة بين الخرطوم والولايات، مبينا ان المطار حاليا يستقبل حوالي 4 الي 5 رحلات في اليوم ومعظمها رحلات مبرمجة عدا بعض الحالات المتعلقة بايصال مساعدات اغاثية من بعض الدول للسودان، حيث تم استقبال حوالي 50 طن من المواد الطبية من مختلف الدول .

واشار عدلان الي أن السلطة عمدت خلال هذه الفترة الي اجراء بعض الاصلاحات في مطار الخرطوم منها تخطيط مدرج المطار وتحسين منطقة الحركة الجوية من خلال إعادة التاهيل والسفلتة وتحسين بيئة العمل في صالات الوصول والمغادرة وقال ان السلطة في اطار تفهمها لجائحة كورونا واثارها علي العاملين في مجال الطيران قامت بتمديد رخص كل الطيارين والمهندسين حتي 31 من شهر اكتوبر القادم

سونا

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