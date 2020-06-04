قرار بمزاولة العاملين بولاية سنار لاعمالهم





اصدر مجلس وزراء حكومة ولاية سنار برئاسة والى سنار اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد قرارا ت بعد إستماعه للتقرير المقدم من وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف.

وبعد إطمئنانه على التدابير الإحترازية لمنع تفشى جائحة كورونا اصدر قرارا قضى بإجازة تقرير الموقف الصحى بالولاية مع الوضع فى الاعتبار التاكيد على الإلتزام بكل التدابير الاحترازية السابقة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشان وتفعيل دور لجان الطوارئ الصحية بالمحليات ووضع الضوابط لقفل الاسواق ومنع التجمعات وإستمرار الحظر تحت إشراف المديرين التنفيذيين للمحليات.

كما وجه القرار وزارة المالية والقوى العاملة والتجارة والتعاون وإدارة البترول وضع خطه لإنسياب المواد الضرورية للمواطن وكيفية مساهمة تجارة الجملة والقطاعي فى عملية الترحيل.

فيما وجه القرار وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بإعداد تقرير مالي مفصل عن اوجه الصرف على جائحة كورونا.

وفي الإطار ذاته أصدر المجلس قرارا آخرا قضى بمزاولة العمل للعاملين بالولاية بنسبة 100% بدلا عن 50%، كما قضى القرار بإستمرار خصم 10 جنيه من العاملين بالولاية لشهري ابريل ومايو وخصم 20 جنيه إعتبارا من يونيو وحتى نهاية الجائحة دعماً لوزارة الصحة لمجابهة كورونا.

ووجهت القرارات الجهات المعنية بوضع القرارات موضع التنفيذ.

سونا

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