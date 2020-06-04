لجنة جمع السلاح بالشمالية تستعرض تنفيذ قراراتها





استعرضت اللجنة الفنية لجمع السلاح والعربات غير المقننة بالولاية الشمالية في اجتماعها اليوم بدنقلا برئاسة قائد الفرقة (19)مشاة مروي رئيس اللجنة اللواء ركن عقيل رزق الله عبد الفراج ، قرارات وموجهات اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة والتي من بينها منع استخدام عربات الدفع الرباعي بواسطة المواطنين وحصر استخدامها على القوات النظامية وكذلك منع استخدام المواتر غير المقننة

كما استمع الاجتماع الي تنوير من مقرر اللجنة الفنية مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة محمد ابراهيم عوض الله حول عمل واداء اللجنة خلال الفترة السابقة والانشطة والبرامج التي نفذتها والتي تمثلت في محاور التوعية والاعلام وحصر السلاح والعربات غير المقننة وتنفيذ مرحلة الجمع الطوعي واستلام السلاح والعربات غير المقننة من المواطنين ثم بعد ذلك مرحلة الجمع القسري

سونا

شارك الموضوع :





