تشكيل لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال بكسلا





أصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد قراراً قضى بتشكيل لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واستراداد الأموال بولاية كسلا برئاسة والي الولاية، والاستاذ عبد العظيم عبد الكريم عضوا ومقرر وعضوية اخرين ممثلين للشرطة والقوات المسلحة وجهازالمخابرات العامة والدعم السريع ووزارتي المالية والعدل وبنك السودان المركزى.

وحدد القرار الصادر استنادا على قانون نفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وقرار لجنة ازالة التمكين بتكوين لجان فرعية بالولايات، و تحديد مهام اللجنة بحل أي منظمة وجمعية وأي ازرع حزبية سياسية وأمنية واقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو بالاضافة لانهاء خدمة اي شخص فى اي جهاز حكومي او بالخدمة المدنية او اي جهة من الجهات المذكورة في المادة (7) (1 ـ أوب) وحصل على الوظيفة بسبب التمكين او استخدام النفوذ او اي شخص اخر تري اللجنة أن الوظيفة العامة او الخاصة التى يشغلها انشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما اوصى اللجنة باعفاء أي موظف ومسئول وعضو واعضاء مجلس ادارة فى أي من الجهات الواردة في المادة (7) (1 ـ أ وب) بالاضافة الى اتخاذ التدابير والاجراءات والدعاوي ضد أي شخص ومحاربة الفساد والمفسدين او ضد اي فعل أو افعال تشكل أو شكلت جرائم ضد الأموال العامة والخاصة أو أي جرائم أخري ترقى للفساد المالي أو الإداري أو الثراء غير المشروع على حساب الدولة أو الغير أو استغلال التفوذ أو سوء استخدام السلطة بسبب التمكين أو أى تصرفات مخالفة للقوانين مع التعريض عن اي كسب للنفس أو الغير أو الخسارة لحقت باي شخص.

وشملت المهام ايضا طلب التقارير والمعلومات من مؤسسات الدولة او اجهزتها واستدعاء اي شخص للادلاء بمعلومات تفيد او تقديم بيانات وان تطلب اللجنة وتطلع وتحجز بواسطة النيابة العامة حسابات اي جهة من الجهات الواردة في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وازالة التمكين لسنة 2019م

سونا

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