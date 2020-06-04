السفير مانيس يلتقي وزير الدفاع الجديد





أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من تضافر الجهود للعبور بالبلاد إلى بر الأمان و تحقيق الاستقرار و التنمية.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء وزير الدفاع اللواء ركن / ياسين إبراهيم ياسين وذلك بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ/ عثمان حسين والأمين العام لوزارة الدفاع اللواء ركن مصطفى حسن.

وهنأ وزير شؤون مجلس الوزراء اللواء ركن ياسين ابراهيم بنيله ثقة قيادة الدولة وتعيينه وزيراً للدفاع ، معلناً عن ترحيبه به باعتباره عضواً جديداً في طاقم مجلس الوزراء .

وتناول اللقاء برامج واولويات المرحلة الانتقالية بجانب التعريف بطبيعة عمل مجلس الوزراء و مستوى التناغم والانسجام والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد وزير الدفاع استعداده التام للعمل بكل الجد والاخلاص ضمن طاقم مجلس الوزراء لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية وتطلعات الشعب السوداني

سونا

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