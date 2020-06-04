تاور يلتقي بعثة خبراء الصين الطبية





اشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية البروفيسور صديق تاور بالدور الكبير الذي اضطلعت به بعثة خبراء الصين الطبية التي تزور البلاد هذه الأيام في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، ومساعدة السودان للتصدي والحد من جائحة كورونا .

وقال خلال لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري ، وفد بعثة خبراء الصين الطبية الذي يضم اكثر من عشرين خبيرا طبيا ،ان زيارة الوفد تؤكد متانة وقوة وازلية العلاقات الراسخة بين بكين والخرطوم . واضاف البروفيسور تاور ان نجاح الصين في القضاء علي فيروس كوفيد 19 سيساعد السودان كثيرا من الاستفادة من تجاربها وخبراتها الناجحة في الحد والتصدي لجائحة كورونا.

الى ذلك اشار رئيس وفد بعثة خبراء الصين الطبية الدكتور نشون لين الى قيامهم خلال تواجدهم بالسودان بتبادل الخبرات مع الكوادر السودانية في مجالات تشخيص الوباء والعلاج والوقاية منه وكيفية السيطرة والقضاء عليه خلال فترة وجيزة، واضاف انهم اجروا مباحثات مع الخبراء في وزارة الصحة والمستشفيات وممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان، مشيداً بالإجراءات التي قامت بها اللجنة العليا للطوارئ الصحية للتصدي للوباء.

من جانبه أكد السفير الصيني لدى السودان ماشين مين اهتمام بلاده بالسودان حكومة وشعبا، مشيرا الى ان حجم البعثة التي زارت الخرطوم تعتبر أكبر بعثة خبراء طبية اوفدتها الصين لدولة خارجية مما يعد ترجمة حقيقية للصلات الطيبة بين البلدين في المجالات كافة.

سونا

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