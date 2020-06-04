مدير جهاز التحصيل الموحد يقر بتأثر الجائحة سلبا على عملية التحصيل





أقر المدير العام لجهاز التحصيل الموحد بالخرطوم محمود أحمد سليمان ان جائحه كرونا اثرت سلبا على عمليه التحصيل، وقال ليس بالضرورة ان تتحرك جميع العاملين بالتحصيل للأماكن الخدمية وإنما بنسبه 50%او40%،

مؤكدا لدي لقائه اليوم بمدراء الافرع بالجهاز للمحليات السبعه سعيهم لحل التحديات والعقبات التي تعوق تفعيل عمليه التحصيل، مشيرا للدور الكبير للمدراء التنفيذيين بافرع الجهاز بالمحليات في عملية التحصيل باعتبارهم المحرك الأساسي للعمليه التنمويه في الولاية،مبينا خطة تفعيل عمل التحصيل بالمحليات خلال الفترة القادمة ابتداء من شهر يونيو النصف الثاني للعام(2020) الي جانب حصر القوى العاملة بالنسبه للمتحصلين بالوحدات المختلفة سواء كان متحصلين داخل الهيئة أو خارج الهيئة أو متعاقدين، وطالب مدراء الافرع بوضع رؤيه واضحة وشفافة للقوى العاملة، لافتا الي أن رئاسة الجهاز تسعي لإيجاد مكاتب دولة حكوميه لافرع الجهاز بالمحليات بدلا من المكاتب المؤجرة، وتعهد بالسعي الجاد لحل كافة المشاكل التي تعوق التحصيل والمتحصلين بافرع الجهاز المختلفة سواء كان في مجال ضمان الاستحقاق من اللائحة واستهداف انشطة محددة وفعلية لعملية التحصيل في ظل الظروف الحالية اضافه الى توفير تصاريح المرور للمتحصلين، مبيناً ان هنالك زيارات تفقديه سيقوم بها ال ابتداء من الاسبوع المقبل لتفقد العمل بالمحليات والوحدات المختلفة.

التيار

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