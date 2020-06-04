(114) حالة تعافي و(215) إصابة جديدة بكورونا و(19) وفاة





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (215) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة لـ(19) حالة وفاة، حسب تقرير الوبائي ليوم الأربعاء الصادر مساء اليوم الخميس، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة بالمرض منذ ظهوره إلى (5714) حالة متضمنة (333) حالة وفاة.

وسجلت الحالات حسب التقرير (167) بالخرطوم، (20) الجزيرة، (10) النيل الأبيض، (6) سنار، (5) البحر الأحمر، (3) شمال كردفان، (2) غرب كردفان وسجلت حالة واحدة في كل من القضارف ونهر النيل، فيما لم تسجل بقية الولايات أي حالة جديدة.

وكشف التقرير عن تماثل (114) حالة للشفاء ليرتفع عدد حالات التعافي إلى (1825) حالة.

وشددت وزارة الصحة على تطبيق قانون الطوارئ الصحية والالتزام بالإرشادات الوقائية بجانب التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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