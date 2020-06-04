جميل: شارفنا على حسم المبادئ العامة في القضايا القومية بجوبا





كلفت وحدة تنظيمات شرق السودان المكونة من مؤتمر البجا المعارض برئاسة أسامة سعيد والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة برئاسة خالد محمد إدريس، أمين عام الجبهة الشعبية عبد الوهاب جميل ممثلاً لهما في أولى جلسات القضايا القومية ضمن مفاوضات السلام بين الحكومة والجبهة الثورية السودانية بجوبا التي انطلقت الخميس.

وقال جميل في تصريح عقب جلسة المفاوضات، إن الحوار ساده جو ودي اتسم بالايجابية وروح التفاؤل، وجدد حرص الجميع على تحقيق السلام.

وأكد أن أطراف التفاوض شارفت على حسم كل المبادئ العامة في القضايا القومية، وأعلن مواصلة الجلسات بنفس الروح التوافقية التي سوف تفضي إلى التوقيع على السلام الشامل في الموعد المضروب.

الصيحة

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