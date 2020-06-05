شركة التكامل للاسمنت توقف 22 عاملاً عن العمل





أوقفت شركة التكامل للاسمنت بولاية نهر النيل أمس 22 عاملا الى حين إشعار اخر وارتفع بذلك عدد الموقفين الى ٤٦عاملا عقب إيقاف 8 عمال في مايو الماضي بجانب فصل 16 عامل تعسفيا . ونفذ العاملون وقفات احتجاجية تنديدا باستبدال العمالة المحلية بالاجنبية وللمطالبة بالغاء عقد الشركة المصرية، ودفع العاملون بمذكرة تضمنت مطالبهم. وقال مصعب الهادي أحد المفصولين تعسفيا لـ(الجريدة) إن شركة أسيك المصرية جاءت بـ 22 فنيا من مصر بطريقة غير قانونية. وأكد أن قانون الاستثمار ينص على أن تكون البلاد في حوجة لخبرات غير متوفرة بالداخل حتى يتسنى لها جلبها من الخارج وأشار الى انهم تفاجأوا بأن الشركة جاءت بعقودات لاستبدال العمال والموظفين مشيرا الى أن العدد المطلوب للشركة المعنية 150 من أصل 450عاملا على أن تقوم شركة التكامل باخذ الارباح فقط . وأكد الهادي أن الادارة أخطرتهم بانها ستنظر في أمرهم وأضاف بعدها جلسنا مع وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والتجارة والمجلس السيادي وأخطرناهم بالامر ونوه الى أنهم قاموا بتنفيذ إضراب في فبراير الماضي وبعد مضي اربعة ساعات فقط من ذلك تم إيقاف العمل بالمصنع وزاد : وفي مارس طلبت أدارة المصنع أستئناف العمل ولكننا تفاجأنا بأن الشركة المصرية قامت بتشغيل المصنع وأن العمال الذين جاءوا لم يخضعوا للحجر الصحي وأتهم الهادي ادارة الشركة بالتلكؤ والتباطؤ وأكد انها شرعت في أستقطاب الموظفين عبر الاغراءات المالية و زاد تم أيقاف رواتبنا واعلنا رفضنا العمل ودفعنا بمذكرة طالبنا فيها باقالة مدير المصنع لانه يعمل على أهدار موارد الشركة باستقطالب عمالة أجنبية. وبحسب صحيفة الجريدة، جدد العاملون مطالبتهم في المذكرة التي تحصلت عليها (الجريدة) باقالة مدير التدريب والتطوير بجانب أيقاف الدعم الفني لشركة أسيك الهندسية المصرية والغاء العقد المبرم معها لتشغيل المصنع بالاضافة الي تعيين مستشار فني يتبع للضمان الاجتماعي وتعيين مدير عام بصورة قانونية ومساواة رواتب الكادر المحلي والاجنبي.

الخرطوم(كوش نيوز)

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