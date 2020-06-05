مبيور جون قرنق يستقيل ويصف حكومة سلفاكير بغير الراغبة في السلام





دفع نجل زعيم الحركة الشعبية والناطق الرسمي باسم المعارضة “مبيور جون قرنق دي مبيور” باستقالته من منصب نائب وزير الداخلية بحكومة جنوب السودان. وكان مبيور قد دخل الى حكومة الوحدة الوطنية التي تم تكوينها بعد اتفاق السلام ضمن مجموعة دكتور (رياك مشار) زعيم المعارضة وتقدم مبيور باستقالته لمشار ووصف حكومة سلفاكير بانها غير راغبة في تنفيذ اتفاقية السلام وانتقد الفترة التى مرت على الاتفاقية وقال مبيور في الاستقالة بحسب صحيفة (المجهر) ان الطرف الثاني “سلفاكير” غير راغب في اتفاق السلام

الخرطوم ( كوش نيو )

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