والي سنار: ما تردد عن خلو الولاية من كورونا إشاعة





نفى والي سنار ما تداولته وسائط التواصل الإجتماعي عن إعلانه إنتهاء جائحه كورونا بالولايه، مشيرا إلى أنه لم يذكر لاي شخص مثل ذلك الحديث، مبينا أن ما يتردد مجرد إشاعه لخلق البلبه وعدم الثقه .

من جهة أخرى أوضحت وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية سنار، أن ما يتردد عن خلو الولاية من كورونا لا أساس له من الصحة، مشيرة الى وجود أكثر من مائة حالة إصابة موجبة مؤكده بفيروس كورونا في ست محليات من الولاية.

وقالت الوزارة إن ما جاء في قرار مجلس وزراء حكومة الولاية فقط خاص بمزاولة العاملين لعملهم بنسبة 100% وليس خلو الولاية من فيروس كورونا.

واكد وزير الصحة دكتور علم الهدى ابو كليب أن قرار مزاولة العاملين لانشطتهم ألزم العاملين بالتدابير الإحترازية والوقائية منعاً لإصابتهم بالفيروس.

وحذر وزير الصحة مواطني الولاية من التجمعات والإلتزام بقوانين الطوارئ الصحية وماجاء في قرارات مجلس الوزراء من الإلتزام بالتدابير الوقائية وقوانين الطوارئ الصحية..

سونا

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