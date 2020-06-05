حركة الإصلاح الآن تعلن رفضها للبعثة الأممية وتعلن مقاومتها سياسياً





وصفت حركة الإصلاح الان بقيادة د. غازي صلاح الدين، حول قرار مجلس الأمن الخاص بتعيين بعثة سياسية للسودان، بأنها قضية لم تنشأ من رحم الحراك السياسي الوطني بل أقحمت بطريقة تفضح غلبة الأجندة الخارجبة على الأجندة الوطنية في هذه المسألة الت لم تعرض على أي مؤسسة سياسية للتداول حولها وإيجاد إجماع على التعامل معها. و أعتبرت الحركة في بيان لها، اليوم، بحسب صحيفة السوداني أن تجربة السودان مع اليوناميد كانت تجربة قاسية، لم تعزز السلام كما كان ينبغي وارتكبت باسمها عشرات المخالفات التي تمس سيادة السودان ومصالحه الحيوية وأكدت الحركة رفضها مبدأ لقرار البعثة السياسية وأكدت مقاومته مع القوى السياسية الأخرى بكل الوسائل السياسية والقانونية.

الخرطوم ( كوش نيوز)

شارك الموضوع :





