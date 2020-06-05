اليوناميد:خطوات إضافية لتعزيز التدابير للتخفيف من حدة كوفيد-19





اتخذت اليوناميد حزمة من التدابير لمنع والحد من كوفيد-19 ذلك تمشيا مع موجهات منظمة الصحة العالمية.

وقالت البعثة في تعميم صحفي تحصلت (سونا) علي نسخة منه انها اخضعت مؤخراً أثنين وخمسين (52) من موظفيها للحجر الصحي في قاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر، شمال دارفور بعد ظهور ست (6) حالات مشتبهة من بين موظفي اليوناميد وأتت نتائج فحص كوفيد -19 إيجابية لـ(3) وتتم معالجتهم في مركز العزل بقاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر، وأضاف التعميم الصحفي الذي يحمل تاريخ الأمس أن من بين الـ (52) عدد (49) في الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً، إما بسبب مخالطتهم المباشرة للموظفين الثلاثة المصابين او تحسباً لسفرهم الدولي لبلدانهم.

واضاف التعميم ان اليوناميد اتخذت خطوات إضافية لتعزيز التدابير للتخفيف من حدة كوفيد-19 في منطقة عملياتها حيث يجتمع فريق إدارة الأزمة في البعثة بصورة دورية لتقييم وتقدير التدابير الوقائية وإتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة الاخطار المحتملة على الموظفين والمجتمع منذ 16 مارس الماضي.

وفى اطار دعم اليوناميد لموظفيها قال التعميم انه وإعترافاً منها بأهمية الاتصال الآني والفعال مع الموظفين، تقوم اليوناميد بشكل منتظم بتوفيرالمعلومات من خلال النشرات، وموجهات الموارد البشرية والارشادات الصحية .

وفيما يتعلق بدعم اليوناميد للحكومة الانتقالية بخصوص كوفيد 19ابان التعميم ان الأمم المتحدة كررت من خلال رسائلها المختلفة ودعوة الأمين العام للعمل والحاجة الماسة الى الدعم الكبير للحكومات في هذا الشأن، حشدت اليوناميد موارد لدعم حكومة السودان لمحاربة والاستجابة لكوفيد-19، وبناءً على طلب السلطات الصحية الفدرالية والولائية بدارفور، تبرعت اليوناميد بالعديد من معدات الحماية الشخصية (البسة طبّية، نظارات واقية، واقيات للوجه، كماماتN95، مرايل وغيرها الى جانب معدات أخرى شملت مولدات الكهرباء، حاويات مياه، ثلاجات، سيارات، ماكينات رش، أسرة، فرشات، أدوات مكتب وملحقات طبية (مضخات حقن، أجهزة قياس حرارة رقمية، محلل للدم وفرن هواء ساخن) لتقوية استجابة الدولة للتصدي لكوفيد-19 وتجهيز الطوارئ ومراكز العزل في دارفور إضافة الى ذلك، توفر اليوناميد أصولها في المجال الجوي بشكل منتظم بالسماح للحكومة في نقل المعدات الضرورية بسرعة وكذلك ارسال العينات من دارفور الى الخرطوم.

وابان التعميم ان البعثة وفرت دعماً كبيراً للسلطات الولائية والمجتمعات المحلية فى دارفور بما في ذلك معسكرات النازحين بُغية التخفيف من حدة كوفيد-19، وتم التبرع بحاويات مياه الشرب، صابون ومنظفات الايدي، أدوات النظافة العامة وغيرها للسلطات الصحية ومعسكرات النازحين والقيام بحملات توعية مجتمعية تتضمن انتاج وتوزيع مواد تعليمية، ، كما يستمر التواصل مع الولاة عبر قيادة البعثة لضمان التنسيق الفعال وتأكيد الدعم من البعثة.

كما تم الاتفاق بصورة مشتركة بين اليوناميد فريق الأمم المتحدة القطري في السودان على استخدام 1.8 مليون دولار من أموال مكاتب الاتصال الولائية لتعزيز قدرة الجهات الوطنية وتوفير المعدات الضرورية والموارد لتقوية اعمال التخفيف في دارفور للمساعدة في تقليص الإصابة والوفيات جراء كوفيد-19، وتمويل تأسيس مراكز العزل، توفير معدات الحماية الشخصية، تعزيز قدرات الصحة المحلية والأنظمة المجتمعية بالإضافة الى تقوية اكتشاف وتحويل وفحص الحالات المشتبهة.

واكد التعميم الصحفي ان اليوناميد تظل ملتزمة وعلى أهبة الاستعداد لدعم حكومة السودان لأقصى حد ممكن بالموارد المتاحة لضمان توجيه كافة الجهود بُغية تقوية الآليات المحلية والبنية التحتية للمؤسسات الصحية للحد من كوفيد-19

سونا

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