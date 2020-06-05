أسرة المعتقل الطيب مصطفى: منعنا من زيارته





بسم الله الرحمن الرحيم*

*بيان من أسرة المعتقل المهندس الطيب مصطفى إلى جميع أفراد الأسرة والأصدقاء والأهل وزملاء المهنة من صحفيين وكتاب وأصحاب الأقلام الحرة وكافة قطاعات الشعب السوداني*

نحيطكم علما بأننا قد منعنا من زيارة المهندس الطيب مصطفى بالحراسة وذلك حسب توجيهات المقدم عبدالله سليمان ونيابة لجنة التمكين مع العلم بأن حق الزيارة مكفول بالقانون خصوصا بعد اكتمال إجراءات التحري المتعلقة بالبلاغ..

نحن نثق في عدالة القضاء السوداني واملنا كبير في المحاكمة العادلة والمنصفة إلا أننا نستنكر هذا المسلك الغير عادل وكان بإمكان النيابة أو الشرطة المختصة السماح لنا بذلك حسب الضوابط والشروط المعروفه.

نحن أسرة المهندس الطيب مصطفى نرفض وبشدة هذا الانتهاك الصريح والمتعمد لحقوقنا في ما ورد أعلاه كما أننا نحمل لجنة إزالة التمكين و من خلفها، المسئولية الكاملة لأي أضرار تحدث بسبب هذا المنع المتعسّف أو أي أخطار تحيط بصحته علما بأن المهندس الطيب مصطفى يستخدم علاجات تحتاج إلى المتابعة بشكل دوري كما يحق لنا كأسرة التأكد والإطمئنان من سلامة الإجراءات الصحية القائمة بالحراسه، خصوصا في ظل هذه الجائحة العالمية (كورونا).

هذا للعلم ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

٢٠٢٠/٦/٥

الخرطوم

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