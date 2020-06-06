حمدوك: خُروج السودان مِن قائمة الدول الراعِية للإرهاب بَاتَ وشِيكًا





قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إنَّ خُروج السودان مِن قائمة الدول الراعِية للإرهاب بَاتَ وشِيكًا .

ومضي ” حمدوك ” مُشِيرًا إلي تفاهُمات مابين (الخرطوم) و(واشنطن) قد قطعت شوطًا كبيرًا،مِنها إنهاء قضية التعويضات لسفارتي نيروبي ، ودار السلام .

وأضَافَ ” حمدوك ” في مُقابَلةٍ مع صحيفة (الشرق الأوسط) أنَهُم يَطمَحون إلي حِوارٍ شامِل مع دول 《الشرق الأوسط》 سيما وأنَّ العلاقة مع (السعودية و الإمارات ) أكثر مِن جيدة، ولكِن نرغب في أنَّ تتجاوز محطة المُساعدات إلى الشراكة الإستراتيجية الحقيقية .

مُردِف بِقولِهِ : « إنهُم قادِرون على تجاوز تحدِيات الأزمة الإقتصادية، خاصةً وأنَّ لحظة مجيئهِم للسُلطة وجدوا كُل شيء مُنهاَر ومُدمر » .

ويُضيف ” حمدوك ” : الآن نسعي للخُروج مِما نحنُ فِيهِ بإقامة علاقات بِشكلٍ مُختلِف مع مُحيطنا الإقليمي والدولي، وإن لم أكُن واثِق بِتجاوزِ هذِهِ الأزمة لما إستمريتُ في مقعدي كرئيس الوزراء ولايوم ، فنحنُ بلد يمتلِك ثرواتٍ بِحاجة للتوظيف .

وعن شأن العلاقة مع 《أثيوبيا》 قال حمدوك : (مابيننا وأثيوبيا لن يتأثر قط بِالأحداثِ الأخيرة التي جرت على الحدود ) .

وكذلك عن شأن قضية سد النهضة ، قال ” حمدوك ” : ( نحنُ طرف أصيل في العملية التفاوضية والآن إستطعنا تقريب قدر كبير مِن وِجهاتِ النظر بين الدول الثلاث لِعودةِ التفاوض وحل نُقطة الخِلاف حول ملء بُحيرة السد ) .

صحيفة الجريدة

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