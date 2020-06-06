رونالدو أول لاعب كرة قدم ملياردير في تاريخ اللعبة





نجح لاعب يوفنتوس الإيطالي ونجم المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من الوصول الى أول مليار دولار في حياته من أرباح كرة القدم، ليصبح أول لاعب في تاريخ اللعبة يصل الى هذا الرقم.

فبحسب مجلة “فوربس” فإن البرتغالي هو أول لاعب كرة قدم حول العالم يصل لهذا الرقم.

موضحة بأن 650 مليون دولار (575 مليون يورو) من ذلك المبلغ جاء بشكل مباشر من راتب اللاعب مع الأندية التي مثلها خلال مسيرته بداية من ناسيونال ماديرا وسبورتنج لشبونة مرورا بمانشستر يونايتد وريال مدريد الى يوفنتوس.

ويعود الجزء المتبقي من أرباح البرتغالي خلال مسيرته الكروية للأعمال الخاصة به والإعلانات التي يقوم بها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر بأن رونالدو أصبح أول شخص يتابعه على “إنستغرام” أكثر من 200 مليون متابع، وهو جزء من جيش المتابعين للبرتغالي على مواقع التواصل والذي يقارب حوالي 427 مليون متابع يتوزعون على “فيسبوك” و “تويتر” وانستغرام”، ليصبح أكثر الرياضيين متابعة على مواقع التواصل في العالم.

ويعتبر رونالدو ثالث رياضي حول العالم ينضم لقائمة أصحاب المليارات بعد تايجر وودز نجم الجولف الشهير الذي كسر المليار دولار في 2009 والملاكم فلويد مايويذر الذي وصل لذلك الرقم عام 2017.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





