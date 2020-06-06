محلية النهود تصدر قرارات جديدة للحد من كورونا





اصدر المدير التنفيذي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان الاستاذ مبارك رحمة الله عثمان قرارا إدارياً عدل بموجبه الأمر المحلي رقم (٢٣) والخاص بالغرامات المالية للمخالفين لقرار حظر السفر من والى محلية النهود منعا للمخالفة وتكرارها ،وقال ان الهدف من هذه الغرامات هو تغليظ الحكم منعاً لتكرار المخالفة.

وجاء في القرار تعديل الغرامات المالية لسائق العربة المتجاوزة لقرارات منع السفر من عشرين ألف جنيه الي خمسين ألف جنيه في حالة المخالفة الأولى والغرامة مائة ألف جنيه في حالة المخالفة الثانية ، وتطبيق لائحة الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م في حالة تكرار المخالفة لنفس الشخص للمرة الثالثة.

هذا وحدد القرار مبلغ الفي جنيه غرامة مالية للشخص المسافر المتجاوز لقرارات الحظر.

وفي تصريح لـ (سونا) قال المدير التنفيذي للنهود ان تعديل القرارات شمل ايضا المواقع المخالفة لقوانين الحظر المتمثلة في أماكن الشيشة واندية المشاهدة وبالغرامة لهذه الفئات بمبلغ خمسين ألف جنيها.

واكد ان هذه القرارات تجئ في اطار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا وذلك بعد ظهور عدد من حالات الاصابة المؤكدة بالجائحة في مدينة النهود.

سونا

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