شكاوى من زيادة رسوم الري بالجزيرة والرهد





شكا بعض مزارعو مشروع الجزيرة والرهد من زيادة رسوم الري هذا الموسم ، منتقدا تأخر التحضيرات لقنوات الري واعمال الصيف والتي تتم عادة قبل الموسم .

وأشار المزارع بالجزيرة مكتب حمدنا الله قسم ري المكاشفي ابراهيم عبد الرحيم ان ادارة الري سارعت بفرض رسوم علي الري رغم عدم قيامها حتى الآن بأعمال الصيف

وقال ل (السوداني) ان ادارة الري ظلت غائبة ولم تقم بواجبها المنوط بها وسجلت غياب كامل في العروة الشتوية التي شهدت عطش اخرج مساحات كبيرة من الموسم .

و أكد المزارع بالرهد الزراعي القسم الأول علي حويري

ان ادارة الري فرضت رسوم عالية علي الفدان من ٢٥٠ الى 750 جنيه عدا الرسوم الزراعية الاخرى، مؤكدا صعوبة سداد هذا المبلغ في ظل عدم وجود مياه ري كافية أو تنظيف وتطهير الترع من الحشائش ، لافتا لعدم تجاوز نسبة التحضيرات بالقسم الاول ال 1% فقط ، وأضاف:لم تتم زراعة فدان واحد من الفول السوداني والتي من المفترض ان تبدأ منذ العاشر من مايو الماضي .

السوداني

شارك الموضوع :





