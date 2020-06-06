قطاع الكهرباء: متربصين وناشرو أخبار كاذبة يضخمون القطوعات





اتهمت وزارة الطاقة والتعدين لقطاع الكهرباء

من وصفتهم بالمتربصين

والذين يسعون الى نشر الأخبار الكاذبة بتضخيم الأعطال البسيطة التي تسببت في قطوعات الكهرباء من أجل مكاسب سياسية لا هم للقطاع فيها.

وارجع وكيل الوزارة خيري عبدالرحمن احمد في تعميم صحفي أسباب القطوعات الى نقص في التوليد نتيجة لأعطال في بعض وحدات التوليد وبعض خطوط التوزيع. وقال ان ادخال الوحدات للصيانة الطارئة تسبب في ظهور برمجة خفيفة يتم توزيعها على الخطوط وفقا لسياسة التوزيع العادل وتخفيف ساعات التخفيف للحد الأدنى، مع الأهمية القصوى للإحتفاظ بالإمداد المستمر لكافة الخطوط الحمراء التي تغذي المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز العزل وكل ما يرتبط بإدارة مكافحة كورونا بالبلاد.

وطمأن خيري المواطنين بأن فِرق الصيانة تواصل عملها المكثف في محطات الانتاج على مدار الساعة مثلما تواصل فِرق الطوارئ في صيانة اعطال شبكات التوزيع ليلا ونهارا، وكذلك إدارات المالية والإمداد مجتهدين لتوفير قطع الغيار المطلوبة بإستمرار.

وتقدم للمستهلكين بالاعتذار والشكر على صبرهم وتعاونهم ومجددا دعوته لمزيد من التعاون في ترشيد الاستهلاك لتساعد في تقليل ساعات تخفيف الامداد. وإعتبار هذا الأمر واجباً وطنياً من الدرجة الأولى يقع على المستهلكين بإعتبارهم الشريك الأساسي في قطاع الكهرباء الحيوي لكل الوطن .

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