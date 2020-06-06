قناة سودانية تحذف حلقتين من أرشيف برنامج “حال البلد” باليوتيوب مع قياديين بارزين في نظام البشير





حذفت قناة سودانية 24 على نحو مفاجىء دون ذكر أسباب، حلقتين من أرشيف برنامج “حال البلد” باليوتيوب، تم بثهما قبيل الإطاحة بنظام الإنقاذ مع القياديين بالنظام، الأستاذ “علي عثمان محمد طه”، و مولانا “أحمد هارون”

وقال مقدم البرنامج الإعلامي “الطاهر حسن التوم”: رسائل عديدة وصلتني متسائلة مستنكرة حذف حلقتين من برنامج (حال البلد) من مكتبة قناة سودانية 24 على اليوتيوب، والتي تمثل الذاكرة المرئية والأرشيف المفتوح لجمهور القناة ومتابعيها.

أما الحلقتان فأولاهما كان ضيفها الشيخ أ. علي عثمان محمد طه، شفاه الله وعافاه وفك أسره، والتي تم بثها في الثامن من يناير 2019م.

وثانيتهما كان ضيفها مولانا أحمد هارون، شفاه الله وعافاه وفك أسره، والتي تم بثها في العاشر من أبريل 2019م، قبيل بيان الفريق أول عوض ابنعوف النائب الأول ووزير الدفاع -الأسبق- بساعات.

وقال “الطاهر” : وأيا ما كان تقدير ونية الفاعل لهذا المحو من خوف أذى أن يستمر، أو طمعاً في نيل رضاً مأمول ومرتجى، فقد دل فعله على ضعف شديد في الحساسية بالتاريخ، فقيمة هاتين الحلقتين تحديداً، أنهما اليوم قد باتتا في مقام الوثيقة التاريخية، تلك التي تستوجب حفظهما والعناية بهما، لا محوهما وإزالتهما وإخفاءهما، لا سيما وقد رافق بث هاتين الحلقتين جدل كثيف ما زال صداه يتردد حتى اليوم.

وتابع “الطاهر” في مقالة مطولة قدم فيها افادات جديدة حول الحلقتين نشرها على موقعه الإليكتروني: أجدني مدفوعا بهذا الفعل المؤسف إلى التنادي؛ تناصرا للحرص على حماية الذاكرة المرئية وغير المرئية لرجال وأحداث لعبوا ولعبت دورا هاما وخطيرا ومؤثرا في تاريخ بلادنا السياسي.”على حد قوله”.

السوداني

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