السودان يعلن موقف كورونا: (6081) إصابة، عدد الوفيات (359) المتعافين (2014)





أعلنت وزارة الصحة في السودان عن تسجيل (215) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (12) وفاة منها (5) حالة وفاة داخل ولاية الخرطوم بحسب التقرير الوبائي ليوم الجمعة 5 يونيو 2020.

سُجلت (166) حالة داخل ولاية الخرطوم، الجزيرة (15) ** حالة ، النيل الأبيض (5) حالات ، سنار ,(6) حالات، نهر النيل (8) حالات، البحر الأحمر (6) حالات، القضارف (5) حالات ، شمال كردفان (3) حالات ، وحالة واحدة في غرب كردفان.

** أربعة حالات وافدة من ولاية الجزيرة للخرطوم.

ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (6081) إصابة منها (4736) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (359) وفاة.

هذا وقد تماثلت (90) حالة للشفاء، منها (48) حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين (2014).

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