عائشة تشيد بدور المرأة فى زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد





أشادت الأستاذة عائشة موسي السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالي بدور المرأة السودانية في بناء الوطن ودعم الاقتصاد.

وامتدحت خلال لقائها بالقصر الجمهوري اليوم ،والي الشمالية المكلف اللواء الركن محمد محمد الحسن الساعوري، مساهمات كنداكات الولاية الشمالية فى تحقيق الإنتاج الوفير من محصول القمح هذا العام، مؤكدة دعمها ومساندتها لمبادرات واسهامات المراة بالولايات الشمالية وولايات البلاد الأخرى.

وأوضح اللواء الركن الساعوري فى( تصريح صحفي) أن عضو مجلس السيادة الاستاذة عائشة موسي وجهت حكومة الولاية بدعم أنشطة المرأة من أجل الكسب ولقمة العيش الحلال ، وتعهد الوالي بانزال التوجيهات الى أرض الواقع من خلال البنوك الداعمة من بينها بنك الاسرة وبنك الادخار وبنك المزارع بتسهيل مهمة المرأة فى الزراعة والفلاحة.

وأضاف الساعوري أنه قدم شرحا مفصلا عن تبنى الولاية للعديد من أنشطة ومبادرات الكنداكات فى الولاية، لافتاً الى أن الولاية ستكرم احدي كنداكاتها استجابة لطلب الاستاذة عائشة موسي،والذي سيكون في مشهد عام ليكون حافزا للإنتاج والاجتهاد .

سونا

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