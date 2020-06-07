محلية شيكان تؤكد الالتزام بدعم وإسناد قيام امتحانات شهادة الأساس





أكد موسي مكي الضو المدير التنفيذي لمحلية شيكان بولاية شمال كردفان اهتمام المحلية بالتعليم والمعلم، وجدد خلال اجتماعه بلجنة المعلمين بحضور مدير تعليم شيكان أن التعليم له الأولوية في إيجاد الحلول في كافة قضاياه مؤكدا التزام المحلية بتوفير الدعم والإسناد لقيام امتحانات شهادة مرحلة الأساس وطالب موسي بوضع خطة طارئة للامتحانات تراعي التحوطات لطوارئ الخريف.

وأشاد بديوان الزكاة وإسهامه المقدر في إسناد العملية التعليمية في الكثير من مراكز الامتحانات موضحا ضرورة صيانة وتأهيل كافة العربات لتغطية امتحانات الشهادة، وجدد الاهتمام بتحسين البيئة المدرسية حتي تكتمل محاور التعليم لمزيد من النجاح وتحقيق الانجاز.

وقال أحمد محمد سرف مدير تعليم شيكان أن الإدارة تعمل علي قيادة التعليم لتحقيق رضا المواطن، وتطرق لعدد من المعيقات التي تعيق سير التعليم في كافة المجالات من حيث المعلم والعامل والعربات والموارد المالية لخدمة التعليم وتحقيق الاستقرار وأوضح سرف أن المحلية بها عدد (٤٢) مركز امتحانات (١٥) في الريف و( ٢٧) في مدينة الأبيض مطالبا بضرورة توفير عربات اسعاف لهذه المراكز تحسبا للحالات الصحية الطارئة .

رئيس لجنة التعليم السر حسن حسين أشاد باضطلاع محلية شيكان بدورها تجاه قضايا التعليم موضحا أهمية تكامل الأدوار والتنسيق المحكم بين كافة الاطراف لخدمة التعليم مقدما رؤية اللجنة في عملية صرف المرتبات للعاملين بالتعليم، وأوضح اهتمام اللجنة بعملية الكنترول الخاصة بامتحانات شهادة الأساس ودور محلية شيكان في الإسناد والدعم للعملية وضرورة الاهتمام بتوفير الخدمات الضرورية لمركز الكنترول مطالبا بأهمية تفقد مراكز الامتحانات والوقوف علي مدي جاهزيتها.

سونا

شارك الموضوع :





