والي جنوب دارفور : النظام السابق وزع السلاح لمتفلتين للبقاء في السلطة





نفذت قوة مشتركة للقوات النظامية حملة لجمع السلاح، ضمن متحرك (إعادة الحق) بقيادة قائد قطاع ولايات دارفور بالدعم السريع اللواء عصام الدين صالح.

أسفرت الحملة عن ضبط 307 قطعة سلاح بأنواع مختلفة و 175 موتر و 170 متفلت و 8 قنطار حشيش.

وأكد والي جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد ، لدى تفقد اللجنة الأمنية للمعروضات بمحلية البرام، العمل على تحقيق سيادة حكم القانون وجمع السلاح والقبض على المتفلتين وإعادة الاموال المنهوبة ومنع الظواهر السالبة.

واتهم الوالي النظام السابق بتوزيع السلاح للمتفلت لزعزعة الامن وضمان بقاءهم فى السلطة.

السوداني

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