التلفزيون القومي يجري حوارات حصرية مع قادة دولة جنوب السودان





قام التلفزيون القومي بتسجيل سلسلة من الحوارات الحصرية بعاصمة دولة جنوب السودان -تبث لاحقا- تحت عنوان (جوبا سلام).

وتناولت الحوارات التي اجرتها الإعلامية المتميزة غادة عبد الهادي في جزئها الاول دور الوساطة السودانية في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، ووقفت في الجزء الثاني على دور وساطة جنوب السودان في تحقيق السلام في السودان.

وحاورت غادة من جوبا انجلينا تينج وزير دفاع دولة جنوب السودان، د.ضيو مطوك وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، الفريق توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الامنية، د.مارتن اليا رئيس الوزراء، بالإضافة لرئيس البرلمان عبدون اقاو ورئيس حزب ساني تريزا سريسري ايرو .

وتعمل غادة عبد الهادي على اجراء حوار مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

السوداني

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