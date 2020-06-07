الجبهة الثورية تدعو للنأى بتجمع المهنيين عن الإستقطاب الحزبي





أكدت الجبهة الثورية السودانية اهمية دور تجمع المهنيين في الثورة السودانية ودعت لضرورة النأي بالتجمع من الاستقطاب الحزبي والعمل لضمان حرية واستقلالية عموم العمل النقابي.

وناشد رئيس الجبهة الثورية د. الهادي ادريس جميع مكونات التجمع برص صفوفها والاستمرار كجسم نقابى موحد للإضطلاع بدروها الرائد فى حماية الثورة.

و اشادت الجبهة الثورية السودانية بموقف تجمع المهنيين الداعم للسلام، واكدت أهمية دور التصريحات الإيجابية التي ادلت بها قيادات التجمع في المؤتمر الصحفي المنعقد في الخرطوم أمس السبت في دعم ملف السلام مشيرة إلى

أن التصريحات المسؤولة الداعمة لجهود السلام خلقت مناخا صحيا سيدفع إيجابا في إنجاح الفترة الإنتقالية وفي تحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي المستدام.

المجهر السياسي

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