الوفد الصيني يزور المستشفى الميداني بسوبا





وقف الوفد الصيني بمعية وزارة الصحة الاتحادية، على المستشفى الميداني لمرضى (كوفيد 19) للحالات البسيطة والمتوسطة بأرض المعسكراتّ بسوبا، والذي أختير لتقليل الضغط على المستشفيات الكبيرة عن طريق عزل الحالات المشتبه بها والمؤكدة، وتحويل الحالات الحرجة لمراكز العزل الكبيرة.

وقال مدير قسم العلاقات الثنائية بالإدارة العامة للصحة العالمية بالصحة الاتحادية د. أمجد عبد المجيد، إن زيارة الوفد الصيني لأرض المعسكرات جاءت بهدف الإطلاع على الموقع وتقييمه وإبداء الملاحظات وتقديم المقترحات ونقل التجربة الصينية في مجال بناء المستشفيات الميدانية.

وأضاف بأن تجهيز المعسكر يجري بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود الاسبانية ومنظمة الصليب الأحمر.

من جهته، أوضح مقاول المشروع مهندس سامي صلاح، أن المستشفى يحوي (54) غرفة مجهزة بكافة الإحتياجات، وقال إن بعض الغرف سعة (4) أفراد وأخرى (8) أفراد، وأكد أن العمل سينتهي خلال أيام.

الصيحة

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