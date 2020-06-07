السودان يضاعف حجم استيراد الكهرباء من إثيوبيا إلى 200 ميقاواط





كشف وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي ابراهيم عن مضاعفة الكهرباء من الربط مع اثيوبيا الي (200) ميقاواط بعد اكمال الإختبارات الفنية في خطوط الربط الكهربائي بين السودان و إثيوبيا.

وأوضح عادل في بيان صحفي اليوم “الأحد” ان اكتمال العمليات الفنية أتاح رفع وزيادة إمداد الكهرباء من إثيوبيا إلى السودان من (100) ميقاواط الي (200) ميقاواط في اليوم بنجاح تام يوم أمس السبت .

و اشاد عادل بالمهندسين والفنيين من الجانبين لانجازهم هذا العمل المتميز والناجح متقدما بالشكر إنابة عن حكومة وشعب السودان للحكومة الأثيوبية والى وزير المياه والري والطاقة الأثيوبي سيليشي بكيلي لمتابعته ودعمه المتواصل في هذا المجال .

المجهر السياسي

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