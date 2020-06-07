ارتفاع إصابات (كورونا) بالجزيرة إلى (511) حالة





أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة، عن ظهور (14) حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالولاية ليصل العدد إلى (511) إصابة والوفيات إلى (92) حالة وفاة.

واضح مدير عام وزارة الصحة بالولاية د. إيهاب عبد الله التوم في المنصة الإعلامية لجائحة (كورونا) اليوم الأحد، أن هنالك زيادة في الإصابات بسبب وجود (270) حالة إصابة بالحجر المنزلي، مما يزيد من معدل الانتشار المجتمعي.

وكشف د. إيهاب عن عقد اجتماع مشترك مع الوفد الطبي الصيني الزائر باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة وضع الجائحة بالولاية، حيث أوصى بضرورة قيام مراكز إيواء للمصابين بالمحليات لوضع الحالات المشتبهه وسهولة وصول أتيام الوبائيات للمرضى.

الصيحة

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