قائد الفرقة (22) مشاة بابنوسة يتسلم مهامه رسمياً





أكتملت برئاسة الفرقة (22) مشاة بابنوسة عملية التسليم والتسلم بين اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله قائد الفرقة السابق والي غرب كردفان واللواء الركن ضياء الدين احمد العوض قائد الفرقة (22) مشاة الجديد.

وأشاد والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله قائد الفرقة السابق أشاد بتماسك وتناغم الأجهزة النظامية بالولاية والعمل بمسئولية في الفترة الماضية مشيرا إلى أنه تسلم الفرقة أثناء الثورة حيث لم تفقد الولاية أي من أبنائها وذلك بفضل الفهم الواعي وادراك المنظومة الأمنية لمهامها حتي خرجت الولاية الي رحاب الاستقرار .

وأوضح ان السودان يمر بتحديات كبيرة ومرحلة سياسية واقتصادية وصحية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتجاوز الازمات.

وقال اللواء عبدالله إن الولاية غنية بالموارد وتعتبر ذات أهمية كبري في خارطة الاقتصاد الوطني تتطلب وحدة الصف والوقوف سدا منيعا أمام المتربصين.

وحيا شعب الولاية ودفاعهم عنها في كافة الجبهات مبينا أن الولاية على الرغم من صمودها وتعدد مواردها إلا أنها لم تجد حظها من التنمية طيلة الفترات السابقة مجددا العزم على مواصلة المشروعات الخدمية والتنموية .

ودعا والي غرب كردفان الجميع لإعلاء قيم الوطن والمحافظة علي الامن مؤكدا التعاون التام بين كافة الاجهزة النظامية بالولاية.

من جهته قال قائد الفرقة (22) مشاة بابنوسة الجديد اللواء الركن ضياء الدين أحمد العوض إن غرب كردفان تتميز بخيرات بترولية وزراعية وثروة حيوانية بالاضافة إلى إنسانها الذي ظل يدافع عنها منذ الاستقلال فتحتاج للتعاضد والتعاون للمحافظة علي الأمن والسلامة العامة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة مؤكدا استعداده التام لتنفيذ كافة المهام الموكلة بالتنسيق العالي مع كافة الأجهزة الأمنية والادارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والعمل كفريق واحد من أجل الإنسان ونماء المنطقة.

سونا

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