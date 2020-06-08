قوات الدعم السريع تسير قافلة طبية للولاية الشمالية





استقبل والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري اليوم بمحلية الدبة بحضور عدد من اعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية، قافلة قوات الدعم السريع الطبية دعما وسندا للولاية الشمالية لمجابهة فيروس جائحة كورونا تحت شعار: صحتك من أمن وطنك ، تشتمل القافلة علي كميات كبيرة من المعقمات والمطهرات وماكينات الرش الضبابي والرزازي بجانب كميات من الكمامات والقفازات والالبسة الواقية للكوادر الطبية وأدوية أمصال.

وأشاد والي الولاية الشمالية المكلف لدي مخاطبته القافلة بجهود ودعم قوات الدعم السريع برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو لجهود الولاية الشمالية للتصدي لجائحة كورونا فضلا عن أدوارها في خدمة قضايا المجتمع مشيرا إلى أن الولاية أعدت برنامجا متكاملا لانجاح القافلة. ووجه الوالي المحليات بضرورة تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتعاون الكامل مع قافلة قوات الدعم السريع حتي تحقق أهدافها المرجوة.

من جانبه اكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية الدكتور صابر فتحي أن القافلة ستقدم خدماتها بمحليات الدبة ومروي ودنقلا مشيرا إلى أنها تشكل دعما وسندا حقيقيا لمجابهة الجائحة مشيدا بدور ودعم قوات الدعم السريع للعمل الصحي بالولاية الشمالية.

وأضاف أن الوضع الصحي بالولاية مستقر ومطمئن وأن جملة حالات الاصابة بمرض كورونا 20حالة متضمنة 6 وفيات و11حالة شفاء و3 حالات نشطة تتلقي الرعاية الطبية اللازمة بمركز العزل الرئيسي بدنقلا و9 حالات تم أخذ العينات لها وارسالها للمعمل القومي استاك وفي انتظار نتائج الفحص.

بدوره اكد رئيس قافلة قوات الدعم السريع الطبية لولايتي الشمالية ونهر النيل العميد الركن زاهر محمد الامين أن القافلة تسيرها الدائرة الطبية إدارة الطب الوقائي بقوات الدعم السريع لاسناد الولايات للتصدي لجائحة كورونا مؤكدا الحرص على تنفيذ برنامج القافلة بالصورة المطلوبة من أجل المساهمة في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشار المرض بالولاية الشمالية.

سونا

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