وزير المالية السوداني يرد على مُغرد بتويتر “السُمبك ليس الحل”





فاجأ وزير المالية السوداني د. ابراهيم البدوي، شاب سوداني غرد على تويتر رداً على تغريدات الوزير حول الوضع الاقتصادي في السودان متسائلاً : “يعني ما نركب السُمبك”، في إشارة للجوء إلى الهجرة غير الشرعية.

ورد الوزير عليه مغرداً: ” أستاذ أسامة السُمبك ليس الحل، والطريق ما ساهل عشان نودع الحرب والفقر والمحسوبية، وكل الأسباب البتجبرنا للهجرة”.

مضيفاً: ” كل عقل ويد بنفقدها في طريق بناء السودان البنحلم بيهو، هي خسارة كبيرة تعرقل مشروع النهضة بوطننا الحبيب”.

وتابع: “الآن السودان محتاجك ومحتاج كل شبابه وشاباته، لأننا بيكم ماشين قدام”.

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