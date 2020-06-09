عضو السيادي الاستاذة عائشة موسي تشيد بدور المراة في زيادة الانتاج ودعم الاقتصاد





اشادت عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذة عائشة موسي السعيد بدور المرأة السودانية في بناء الوطن ودعم الاقتصاد. وامتدحت خلال لقائها، بالقصر الجمهوري اليوم ،والي الشمالية المكلف اللواء الركن محمد محمد الحسن الساعوري، مساهمات كنداكات الولاية الشمالية في تحقيق الانتاج الوفير من محصول القمح هذا العام ، مؤكدة دعمها ومساندتها لمبادرات واسهامات المراة بالشمالية وولايات البلاد الاخرى.

واوضح اللواء الركن الساعوري في تصريح صحفي، ان عضو مجلس السيادة الاستاذة عائشة موسي وجهت حكومة الولاية بدعم انشطة المراة من اجل الكسب ولقمة العيش الحلال ، وتعهد الوالي بانزال توجيهات الاستاذة عائشة موسي الي ارض الواقع من خلال البنوك الداعمة من بينها بنك الاسرة وبنك الادخار وبنك المزارع بتسهيل مهمة المراة في الزراعة والفلاحة ، واضاف الساعوري انه قدم شرحا مفصلا عن تبني الولاية للعديد من انشطة ومبادرات الكنداكات في الولاية، ولفت الي ان الولاية ستكرم احدي كنداكاتها استجابة لطلب الاستاذة عائشة موسي،والذي سيكون في مشهد عام ليكون حافزا للانتاج والاجتهاد .

صحيفة التيار

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