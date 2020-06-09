الخارجية:الجهود مستمرة لعودة العالقين دون تحميلهم تكاليف الحجر الصحي





اوضحت وزارة الخارجية أن هناك جهود بذلت بشأن عودة السودانيين العالقين بالخارج، وافادت الوزارة في بيان صحفي ان اجراءات وتدابير عودة جميع العالقين الى ارض الوطن مستمرة دون تحميلهم لتكاليف الحجر الصحي، وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :

تود وزارة الخارجية أن تبيِّن أن أعداداً مقدرة من المواطنين السودانيين العالقين بالخارج قد تقدموا بمقترحات وطلبات تتعلق باستعدادهم لتحمُّل تكاليف الحجر الصحي بالداخل عند عودتهم، وتقديراً للظروف التي ظل يواجهها هؤلاء العالقون، نتيجة للاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لجائحة كورونا، ومنها إغلاق الأجواء والمعابر، فقد عرضت الوزارة كل الطلبات والمقترحات على اللجنة العليا للطوارئ الصحية، التي وافقت من حيث المبدأ، في وقتٍ سابق على حصر أسماء الراغبين في تحمُّل تكاليف الحجر الصحي.

وفي هذا السياق، أبدت شعبة الفنادق استعدادها التام للمشاركة في هذه الحملة الإنسانية، وحددت تكاليف الاستضافة .

وبناءاً على ذلك، قامت السفارات ببذل جهود كبيرة ومقدرة في حصر أسماء الراغبين في العودة والتكاليف التي تم تحديدها، وذلك قبل العدول عن هذه الفكرة، بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الصحية وتجاوزها تماماً، ومن ثم المضي قُدُماً في اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة بعودة جميع العالقين إلى أرض الوطن بسلام دون تحميلهم لتكاليف الحجر الصحي.

سونا

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