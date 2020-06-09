غرفة كورونا:عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية سيطيل امد حظر التجوال الصحي





طالبت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم برئاسة الطيب الشيخ الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم ضرورة التزام المواطنين بالضوابط والاشتراطات الصحية لتفادي الاصابة بالمرض وزيادة أعداد المصابين وان عدم الالتزام بهذه الضوابط سيطيل أمد الحظر الصحي وطالبت اللجنة وزارة الصحة بتكثيف التوعية بخطورة المرض وعلي الاجهزة الاعلامية التصدى للرسائل السالبة التي تستهين بخطورة كورونا وإنكار وجودها.

من جهة ثانية وجهت اللجنة بتشغيل كل المراكز الصحية لتخفيف الضغط على المستشفيات الكبيرة وتقليل حركة المواطنين بين المستشفيات.

على صعيد أخير ناقش الاجتماع النقص والندرة في بعض الادوية وطالبت اللجنة بمعالجة مشكلات التصنيع الدوائي بين وزارة الصحة الاتحادية واصحاب مصانع الدواء والجلوس مع وزارة المالية لترتيب استيراد الدواء.

سونا

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