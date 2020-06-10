ناشطون على مواقع التواصل يتنادون للوقوف بجانب الفنان السوداني “عبد الرحمن عبدالله”





تنادى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف بجانب الفنان السوداني المعروف الأستاذ “عبد الرحمن عبدالله” الشهير ب “البلوم” في وعكته الصحية.

وقال الباحث الفلكي د. أنور أحمد عثمان، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

كنا نود ان يكون الامر سريا ولكن السر اذا تعدى الاثنان شاع، هذا هو بلوم الغرب الكروان عبدالرحمن عبدالله.. يرقد طريح الفراش لايستطع الحركة حتى.

وتابع: “عبدالرحمن عبدالله” مريض ولا يستطع التحرك من السرير وحتى الحمام الا بصعوبة، واحتياجاته هي كرسي متحرك بعجلات، مشاية طبية معدنية، ادوية، ايجار بيت، لأن عليه متأخرات إيجار لستة أشهر ومهدد بالطرد.

وأضاف “أنور” نحتاج لدعم مادي ومعنوي مكثف له واياديكم الكريمة خاصة من اتحاد الفنانين والمهن الموسيقية، معا جميعا لانتشاله من هذه الوهدة، وزاد بقوله بأن استأذنته في نشر هذا المنشور والصور.

وكان الفنان عبد الرحمن عبد الله الشهير بـ” بلوم الغرب” ، قد لزم فراش المرض منذ أكثر من عامين بعد مُعاناة طويلة مع الغضروف الذي ظلّ يتلقّى بسببه العلاج للتعافي منه داخل وخارج السودان، إلا أنّه لم يَتعافَ كَاملاً وذلك بسبب الصُّعوبة التي يُواجهها أثناء المشي على قَدميه.

السوداني

شارك الموضوع :





