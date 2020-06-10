ولاية الخرطوم إنزال عقوبات مالية كبيرة على المخابز المخالفة للاوزان





أكدت لجنة مراقبة ومتابعة وضبط انسياب السلع الاستراتيجية بولاية الخرطوم في إجتماعها أمس برئاسة د/ابوبكر محمد نور مدير عام وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم ضرورة المضى قدما في تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة المخالفات تجاه السلع الاستراتيجية المدعومة من الدولة حيث باشرت المحاكم خلال هذا الأسبوع توقيع غرامات مالية كبيرة على المخابز المخالفة لاوزان الخبز وصلت الى مائة ألف جنيه.

كما قررت اللجنة إصدار أوامر محلية لمجابهة المخالفات التي لم ترد في قانون الطورائ. فيما استمعت اللجنة الي تقرير حول موقف إنسياب دقيق الخبز وإستلام المخابز حصتها كاملة من الدقيق غير ان الصفوف التي عادت في بعض المناطق سببها قطوعات الكهرباء ونقص العمالة وتأخر ورديات المخابز وطالب الاجتماع باصدار قرار يحدد ساعات العمل بالمخابز لمعالجة ظاهرة الصفوف.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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