حفلة شواء تعجل برحيل نجم ريال مدريد عن الفريق





أثار اللاعب الصربي ونجم ريال مدريد لوكا يوفيتش، موجة من ردود الأفعال الغاضبة بعد ظهوره في حفلة شواء في الوقت الذي لا تزال فيه قدمه مصابة بالإضافة لعدم التزامه بقواعد التباعد الاجتماعي الذي يفرضه النادي على لاعبيه.

ونشر الصربي صورا له على صفحته الخاصة على “إنستغرام”، برفقة أصدقائه في حفلة للشواء في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه من إصابة بقدمه.

ليقوم اللاعب بحذف الصورة سريعا، بعد موجة من الهجوم العنيف الذي تعرض له من منتقديه.

من جهته برأ رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، اللاعب من تهمة التباعد الاجتماعي، في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”.

مضيفا أن يوفيتش مصاب ولا يتدرب مع ريال مدريد، وبالتالي عليه الانتباه لنفسه وعدم الاختلاط كثيرا مع الآخرين.

وبحسب الصحافة الإسبانية فإن تصرفات الصربي تسرع من عملية مغادرته للملكي، في الوقت الذي لم يحقق فيه الآمال الموضوعة عليه من قبل النادي.

سبوتنيك

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