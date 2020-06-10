والي غرب دارفور يؤكد على فرض هيبة الدولة





اكد اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله ادم والي غرب دارفور المكلف علي فرض هيبة الدولة وعدم التهاون في التعامل بالقانون في جميع ربوع الولاية من اجل طمأنينة واستقرار المواطن .

وحذر الوالي خلال وقوفه على قافلة دعم واسناد القرى المتضررة من احداث الاخيرة في محلية جبل مون والتي انطلقت اليوم من قبل ديوان الزكاة في الولاية بالتعاون مع مفوضية العون ومفوضية العودة الطوعية والوكالة الاسلامية للاغاثة والهلال الاحمر السوداني والادارة العامة للرعاية الاجتماعية محذرا الذين يسعون الى تنفيذ مخططات اجرامية في الولاية تستهدف ارواح وممتلكات المواطن ،كشفا عن وضع تدابير امنية لفرض هيبة الدولة والتعامل مع الظواهر المخلة .

واكد ابتعاث الادارات الاهلية لاحتواء الموقف موضحا إن الولاية تولي الوضع اهتماما كبيرا لحفظ الامن

والاستقرار وضمان انجاح الموسم الزراعي داعيا المواطنين الى الابتعاد عن اي اعمال تعمل على صناعة الصراعات بين الناس في الولاية مؤكدا استعمال قوة القانون وسلطان الدولة من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار .

وابان الوالي ان الدولة عازمة على انجاح الموسم الزراعي وتمهيد البيئة الجيدة لعودة النازحين واللاجئين الى قراهم

الاصلية لإعمارها واعادة بنائها .

من جانبه ابان الفرشة معتز ابراهيم مفوض العودة الطوعية بالولاية ان القافلة تأتي في اطار تعزيز الجهود للعودة الطوعية في محلية جبل مون خاصة والولاية بصورة عامة مبيناً انها ستكون محفز ومشجع للمتضررين لإعمار

القرى مشيدا بدور الجهات التي ساهمت في تنظيم القافلة لتقديم المساعدات الانسانية من مواد الايواء والغذاء والدواء .

سونا

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