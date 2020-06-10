تاور يدعو للاستفادة من الخبرة الصينية في مكافحة جائحة كورونا





كرم عضو مجلس السيادة الانتقالي، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية البروفيسور صديق تاور، بالقصر الجمهوري اليوم، الوفد الطبى الصيني، بحضورالسفير الصيني بالخرطوم السيد ماشين مين.

واشاد البروفيسور صديق تاور بالوفد الطبي الصيني الكبير الذي يضم عددا من الخبراء في مجال الصحة العامة والوبائيات والذي زار السودان لمساعدته وفرقه الطبية في كيفية التعامل والتصدي لجائحة كورونا التي تعد تحديا جديدا للعالم.

واوضح عضو مجلس السيادة ان الصين تعد الدولة الاولي في العالم التي تعاملت مع هذا الوباء واستطاعت ان تحقق نجاحات كبيرة في الحد من تاثيراته والسيطره عليه مما يجعلها تمثل خبرة عالمية مهمة لكل العالم، واضاف ان زيارة الوفد الطبي الصيني للبلاد كانت فرصة كبيرة للسودان للاستفادة من التجربة الصينية وتبادل الخبرات.

وقال ان الوفد زار عددا من المؤسسات الطبية السودانية وبعض مراكز العزل والامدادات الطبية والمعمل القومي اضافة الي بعض المراكز الطبية الصينية في السودان، ولفت تاور الى ان هذة الزيارة تاتي في اطار العلاقات التاريخية الراسخة بين السودان والصين وان الزيارة تضمنت عونا طبيا كبيرا من معينات معملية والبسة واقية ومواد طبية ضرورية لمكافحة جائحة كورونا، واشار الي ان هنالك جسرا طبيا جويا صينيا سيصل السودان خلال اليومين القادمين للمساعدات في مكافحة فايروس كورونا.

وعبر تاور عن تقديره للقيادة الصينية لاهتمامها بدعم السودان من اجل تجاوز جائحة كورونا، معتبرا ان الزيارة ستفتح فرصة لمزيد من التعاون بين البلدين في المجالات الاخري .

من جانبه اكد السفير الصيني بالخرطوم السيد ماشين مين ان زيارة الوفد الطبي الصيني للسودان تؤكد متانة العلاقات بين البلدين الصديقين وانهما شريكين يحرصان على مساعدة بعضهما البعض في عددا من المجالات، خاصة الصحية ومواجهة ومكافحة جائحة كورونا، واشاد باهتمام السودان بالوفد الطبي الصيني .

من جانبه اثني ممثل الوفد الصيني علي حسن ضيافة السودان، وقال ان زيارة الوفد تعكس مدي متانة العلاقات بين البلدين، واوضح انهم شعروا خلال الاسبوعين باهتمام الحكومة السودانية و وزارة الصحة بتنفيذ الاجراءات الاحترازية لاحتواء وباء فايروس كورونا .

سونا

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