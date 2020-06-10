لجنة أمن الجزيرة تقررالإغلاق التام للولاية





قررت لجنة أمن ولاية الجزيرة في إجتماعها اليوم برئاسة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف وبحضور ممثلين لرابطة الإعلاميين بالولاية الإغلاق التام للولاية والتأمين على مبادرة الإعلاميين للحد من إنتشار فايروس كورونا وإلقاء كافة تصاريح المرور .

وقال الوالي إن مبادرة الإعلاميين “ضربت في وتر حساس” في كشف معاناة المواطنين في تلقي العلاج والخدمات الصحية والخلل الواضح في إنفاذ قرارات وموجهات حكومة الولاية مؤكداً أن قرارات حكومة الولاية ولجنة أمنها تستهدف حماية إنسان الولاية ..

من جانبه أكد اللواء شرطة حقوقي إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة الولاية أن مبادرة الإعلاميين تؤكد إستشعارهم للمسؤولية تجاه خدمة المجتمع وكشف عن محاكمة أكثر من 370 متفلت وحجز 700 عربة مخالفة لقرار الحظر الليلي ومحاكمة ثلاثة فنانين وأضاف أن مبادرة الإعلاميين ستكون ضمن خطة لجنة أمن الولاية..

فيما أكد الأستاذ الشافعي طاشين عضو رابطة الإعلاميين بالجزيرة أن مبادرتهم تهدف لتعزيز جهود حكومة الولاية للحد من جائحة كورونا وقال إن قرارات حكومة الولاية كافية ينقصها التشدد في التنفيذ خاصة في قفل المعابر

ودعا لمعالجة معاناة المواطنين في تلقي الخدمات الصحية والعلاج خاصة في صيدليات التأمين الصحي .. وأكد الأستاذ هيثم الزاكي أبو الرجال عضو رابطة الإعلاميين أن ضبط ولاية الجزيرة يمثل ضمان وحماية لبقية الولايات معلنا جاهزية الإعلاميين لمتابعة القرارات ودعم جهود حكومة الولاية مشيرا لدعم الخيرين من أبناء مدني والإعلاميين في توفير الطعام لمراكز العزل والإيواء ..

وأوضح الدكتور إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة أن جائحة كورونا تفوق مقدرة النظام الصحي داعيا لتكوين هياكل مجتمعية تساند وزارته واقر بنقص الكوادر الصحية وعربات الإسعاف ..

سونا

شارك الموضوع :





